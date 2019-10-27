Mamak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 1915’ten Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar vatan, millet ve bayrak uğruna şehit olan kahramanları “Zafere Doğru” adlı temsille andı

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda davetli katıldı. Şahin Bey'den, Topal Osman'a, Şerife Bacı'dan Seyit Onbaşı'ya bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce kahramanın anıldığı programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıldönümü'nü kutlayan Başkan Köse, Unutmamamız gereken zaferleri, hiç unutamayacağımız kahramanlarımıza borçluyuz. Biz mazimizle varız, kahramanlarımızla varız, tarihimizi tarih kılanlar sayesinde varız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96.yıldönümünü milletçe, heyecanla idrak ediyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.ve sanatsal çalışmalarla Mamaklıları buluşturacaklarının altını çizen Köse, sahne sanatları alanında da özel projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Mamak'ta Halk Dansları Topluluğu ve Oda Orkestrası kuracaklarını belirten Köse, Mamak'ın kültürün, sanatın, estetiğin ve musikinin merkezi olacaklarını söyledi. Yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın'nın üstlendiği yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Devlet Halk Dansları Topluluğu, destansı bir anlatı ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden şehitler için övgü niteliğinde şiirsel bir temsil sahneye koydu. Programı izleyen vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı program dakikalarca ayakta alkışlandı. Programın sonunda Köse ve topluluk Mehmetçiğe de asker selamı gönderdi.