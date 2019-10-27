Öğretmen başkandan öğrencilere okul forması

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. 200'e yakın öğrenciye okul forması ve kırtasiye yardımı yapıldı. Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki değişik okullarda öğrenim gören öğrencilere çeşitli yardımlarda bulundu. Okul yönetimleriyle görüşen ekipler, buradaki ihtiyaç sahibi öğrencileri belirledi. Ekipler bu kapsamda, 200'e yakın öğrenciye okul forması ve kırtasiye seti hediye etti. Okul formaları ve kırtasiye setlerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi.