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Yenimahalle altyapıda hedefe kilitlendi

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Yenimahalle altyapıda hedefe kilitlendi
BAŞKENT'TE mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilen Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmalarına kilitlendi. İlçede adeta alt yapı seferberliği başlatan ekipler, 22 ayrı noktada imar yolları açımı, asfalt serim, kaldırım, bordür, tretuvar, merdiven çalışmaları ile alan temizliği, hafriyat alımı ve otlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılı asfalt hedefi 100 bin ton olarak belirlenen Yenimahalle'de ekipler, 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 150 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru da hızla ilerliyor.
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Yenimahalle altyapıda hedefe kilitlendi
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