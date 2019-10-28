Altınköy’ün yeni maskotu: Kadife

ltınköy

BUGÜN NELER OLDU

Açık Hava Müzesi'nin bir sıpası oldu. Bir sıpa dünyaya geldi. 15 gün önce dünyaya gelen minik sıpa, görenleri kendine hayran bıraktı. Minik sıpaya isim koymak için sosyal medyada açılan başlık, kısa sürede vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sıpa için yüzlerce isim önerisi geldi. Ancak en fazla önerilen isim "Kadife" oldu. Bunun üzerine minik sıpaya "Kadife" ismi koyuldu. Doğal yapısı özenle korunan Altınköy'de hayatını sürdürecek olan minik "Kadife", oldukça sağlıklı. Annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan minik yavru, yeni yuvasına da hızla uyum sağladı. İzmir'de ulaşımdan çektirilen 6 fayton atıyla birlikte Altınköy, çeşitli türden çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor.