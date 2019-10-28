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Güvercinler için bayat ekmek topluyor

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Güvercinler için bayat ekmek topluyor
İşçi emeklisi Hasan Kavaker (63), yaklaşık 2 yıldır günde 2 saat yürüyerek apartman önlerinden topladığı bayat ekmeklerle yüzlerce güvercin besliyor Keçiören'deki Kafkas Mahallesi'nde yaşayan evli Hasan Kavaker, yaklaşık 2 yıl önce aynı mahallede bulunan Bağlum tepesinde toplanan güvercinleri beslemeye karar verdi. Topladığı bayat ekmekleri sabah Bağlum tepesine götüren Kavaker, burada toplanan güvercinleri bayat ekmekler atarak besliyor. Kavaker, "Fazla bir gelirim yok, aylık 2-3 bin lira kazanıyorum. 4 torunum var, torunlarımı sevdiğim gibi burada da hayvanlarımı seviyorum. Sevmesem sabahın karanlığında kalkıp, buraya gelir miyim? Küçük torunumu da getiriyorum, bazen hayvan sevgisini aşılamak için" dedi. Kavaker, bölgedeki köpekleri de beslediğini kaydetti.
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