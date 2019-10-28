Hayaline İŞKUR’un hibe desteğiyle kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

6 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve düzenli olarak insülin kullanmak zorunda kalan engelli Hamide Kuvanç (45), 4 yıl önce Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği hibe desteği sayesinde kurduğu işyerinde özveriyle çalışıyor. Emekli eşi Bayraktar Kuvanç ve gelini Döne İrem Kuvanç ile birlikte çalışan Hamide Kuvanç, gözleme, bazlama gibi unlu mamulleri satarak hayaline kavuştuğunu söyledi. Çankaya'da yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Hamide Kuvanç, 6 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kontrollerde Kuvanç'ın şeker hastası olduğu belirlendi. Bir süre hastanede yatan Kuvanç, düzenli olarak insülin kullanmak zorunda kaldı. Tedavisinin ardından yüzde 46 engelli raporu alan Kuvanç, 4 yıl önce İŞKUR'un verdiği engelli hibe desteğine başvurdu. Başvurusu kabul edilen Kuvanç, Çankaya Maltepe Mahallesi'nde unlu mamulleri üzerine işyerini açtı. İşyerinde emekli eşi Bayraktar Kıvanç, gelini Döne İrem Kuvanç ile birlikte çalışan Hamide Kıvanç, ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Kurduğu işyerinde özveriyle çalışan Hamide Kıvanç'a, 3 yıl önce de kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Aynı hastanede ameliyata alınan Kuvanç'ın kalp kapakçığı değiştirildi. Kıvanç, tedavisinin ardından işinin başına geri döndü.