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’nin yeni konukları

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Ihlamur Vadisi’nin yeni konukları
Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne 2 midilliden sonra şimdi de 2 dişi 1 erkek 3 vervet cinsi maymun ve 3 aylık yavru 2 wallaby vadinin yeni konukları arasına girdi. Hafta sonları ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirdiği Ihlamur Vadisi yeni konuklarının yerini almasıyla daha renklenirken, özellikle maymunların yaşam alanındaki hareketliliği fotoğraf meraklıları tarafından da ilgi gördü. Maymun ve wallabyler eğlenceli hareketleri ile meraklı gözlerin hedefi olurken, çocuklar ise vadinin yeni konuklarını çok sevdiklerini ifade ettiler.
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Ihlamur Vadisi’nin yeni konukları
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