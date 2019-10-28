İki mahallenin dertleri dinlendi

BUGÜN NELER OLDU

Gölbaşı'ndaKarşıyaka ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin sorunlarının ve mahalle sakinlerinin taleplerinin dinlenmesi amacıyla halk toplantısı düzenlendi. Toplantıda güvenlik,yerel yönetim, ekonomik ve sosyal politikalar ile ilgili vatandaşların istek ve ihtiyaçları dinlendi. Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, bu tür mahalle toplantılarında vatandaşların sorunlarının ele alındığını ifade ederken, vatandaştan gelen sorunların takiplerinin birim müdürleri tarafından takip edildiğini söyledi. Başkan Şimşek de vatandaşa hizmet etmekten sıkılmadıklarını ve yorulmadıklarını söylerken, " Vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla ve diğer kamu yöneticileriyle el ele verip ilçemize daha çok hizmet getireceğiz ve sorunları çözeceğiz. Haymana Yolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle semt pazarlarının günleri değiştirilecek"dedi.