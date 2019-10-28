Keçiörengücü Spor gazilere sahip çıkıyor

Şehit ve gazi çocuklarına kucak açarak bünyesinde bulunan futbol okuluna ücretsiz kayıt yapan Keçiörengücü Spor Kulübü, gençlerin spor yapmalarına imkan sağlıyor. Keçiörengücü Futbol Okulu ve Gelişim Kursları Sorumlusu Hasan Çırak, "Spor okullarımıza Şehit ve Gazi çocuklarının ve imkanı el vermeyen ailelerin evlatlarının kayıtlarını ücretsiz şekilde yapıyoruz"
diye konşurken futbol okulunda tespit ettikleri yetenekli oyunculara ise lisans çıkartarak Keçiörengücü Spor Kulübü'nün bünyesine kattıklarını ifade etti.
4 EĞİTİMLİ ANTRENÖRÜMÜZ VAR
Çırak, "Kurslarımızda, 2006-2012 yılları arasında doğan 220 öğrenci bulunuyor. Futbol okulumuzda 4 eğitimli antrenör bulunmakta. Bununla birlikte kulübümüzün alt yapısında bulunan 4 teknik direktörümüzün de bilgi ve donanımlarından yararlanıyoruz.
Tespit ettiğimiz yetenekli oyunculara lisans çıkartarak Keçiörengücü Spor Kulübü'nün bünyesine katıyoruz" şeklinde konuştu. Keçiörengücü Spor Kulübü olarak Keçiören halkına hizmet ettiklerini belirten Çırak, "Biz burada ciddi yatırımlar düşünüyoruz. Bu doğrultuda kulüp başkanımız Sedat Tahiroğlu'nun verdiği talimat ile spor okullarımıza şehit ve gazi çocuklarının, imkanı el vermeyen ailelerimizin kayıtları ücretsiz şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde aidat parası dahi almadan kulübümüzün formalarını bu evlatlarımıza hediye ediyoruz. Velilerimiz Keçiörengücü Spor Kulübü Futbol Okullarına (0312) 381 28 11 numaralı telefondan ulaşabilirler"
ifadelerini ,kullandı.