Keçiörengücü Spor gazilere sahip çıkıyor

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Şehit ve gazi çocuklarına kucak açarak bünyesinde bulunan futbol okuluna ücretsiz kayıt yapan Keçiörengücü Spor Kulübü, gençlerin spor yapmalarına imkan sağlıyor. Keçiörengücü Futbol Okulu ve Gelişim Kursları Sorumlusu Hasan Çırak,diye konşurken futbol okulunda tespit ettikleri yetenekli oyunculara ise lisans çıkartarak Keçiörengücü Spor Kulübü'nün bünyesine kattıklarını ifade etti.Çırak, "Kurslarımızda, 2006-2012 yılları arasında doğan 220 öğrenci bulunuyor.Tespit ettiğimiz yetenekli oyunculara lisans çıkartarak Keçiörengücü Spor Kulübü'nün bünyesine katıyoruz" şeklinde konuştu. Keçiörengücü Spor Kulübü olarak Keçiören halkına hizmet ettiklerini belirten Çırak, "Biz burada ciddi yatırımlar düşünüyoruz. Bu doğrultuda kulüp başkanımız Sedat Tahiroğlu'nun verdiği talimat ile spor okullarımıza şehit ve gazi çocuklarının, imkanı el vermeyen ailelerimizin kayıtları ücretsiz şekilde yapıyoruz.ifadelerini ,kullandı.