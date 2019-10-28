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için kan bağışı

, işbirliği ile için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Mehmetçik için kan bağışı
Mamak Belediyesi Başkanlık Binası önüne konuşlanan TIR'da gerçekleşen kampanyaya kan bağışında bulunarak Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de destek oldu. Köse kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti. Sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan birçok vatandaş ve belediye personelinin de destek olduğu kampanya kapsamında tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Köse, "Türk Kızılayı iş birliği ile düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası kapsamında vatandaşlık görevimizi yerine getirerek, kahraman Mehmetçiğimiz için Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunduk. Bağışlanan her kan kurtarılan üç can. Siz de kan bağışı yaparak umut olup, hayat kurtarabilirsiniz" dedi.

KAN VER HAYAT KURTAR
18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin katıldığı kampanyada kan vermek isteyen bağışçıların önce genel durumu değerlendirildi, kan basıncı ve nabzı ölçüldü ve kan sayımı yapıldı. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı hap ve sürekli ilaç kullananlar ile hepatit b ve hepatit c taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.
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Mehmetçik için kan bağışı
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