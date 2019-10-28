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Şehidin anısına misket turnuvası

Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi ’ın adının verildiği okulda şehidin anısına misket turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan şehidin babası “Bu tarz etkinlikler bizi mutlu ediyor”dedi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Şehidin anısına misket turnuvası
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın adı verilen İmam Hatip Ortaokulunda Kurt-Ar Derneği tarafından misket turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Suriye Çobanbey'de bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi'nden gelen Türkmen çocuklar da katıldı. Kurt- Ar Derneğinin geçen sene topaç turnuvası düzenlediğini hatırlatan şehit babası Selahattin Özalkan, "Kurt-Ar, çocuklarımızın bu tarz milli oyunların unutulmaması için turnuvalar düzenliyor. Turnuva için Suriye Çobanbey'de bulunan Şehit Musa Özalkan Kültür Evi'nden 11 çocuğumuz misafir olarak getirildi. Arada bir çocukların getirilip gezdirilmesi ve kaynaşması için bu tarz programlar yapılıyor. Yakın zamanda aynı okullardan bir tanesi de Telafer'de hizmete girecek. Zamanla orada bulunan Türkmen çocuklar da buralara gelecekler. Bu tarz etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, turnuvada amacın geleneksel oyunların canlanması ve çocukların telefon ve internet bağımlılığından uzak tutulması olduğunu vurguladı.
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Şehidin anısına misket turnuvası
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