Sincan’da iki otomobil çarpıştı

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Si2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Sincan Optimum Alışveriş Merkezi karşısında meydana geldi. İsmi bilinmeyen sürücünün kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan 1 kişi kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan yaralı, Sincan İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.