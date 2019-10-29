20 yıl sonra meslektaşı olarak karşılaştı

BUGÜN NELER OLDU

Sırma Tilev, 10 yaşındayken bir bayram günü acile kaldırıldı ve apandisit ameliyatı geçirdi. 20 yıl sonra bir çocuk cerrahı olarak gittiği kongrede, bayram tatilini iptal edip kendisini ameliyat eden doktoru ile meslektaş olarak karşılaştı. Dr. Tilev, "Ben küçüklüğümden beri doktor olmayı istiyordum zaten. Ama o ameliyattan sonra çocuk cerrahı olmaya karar vermiştim. Çünkü Melih Hocam benim ağrılarımı dindirmişti ve ben de başka çocuklara bu şekilde yardımcı olabilirdim" dedi.Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'nde hastasını karşısında cerrah olarak gören Prof. Dr. Melih Bulut ise yaşadığı şaşkınlığı şu cümlelerle anlattı: "Bizim mesleğimizde çocuk hastalarımız ileride karşımıza çıkabiliyor elbette. Mesela bir diğer ilginçlik, sünnet yaptığım çocukların düğünlerinde oluyor. Eşlerini bana tanıştırıyorlar. Ama Sırma ile yaşadığımız tesadüf çok daha hoş oldu çünkü benimle aynı mesleği ve branşı seçmiş. O da çocuk cerrahı olmuş.". Dr. Melih Bulut ise çocuk cerrahisi kongresinde karşılaşmalarından çok mutlu olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti: "Sırma yanıma geldi, 'Beni hatırladınız mı?' dedi. O an hatırlayamadım. İsmini söyleyince çağrışım yaptı. Sonra bayram olduğunu belirtince çok iyi hatırladım. Tatilimi iptal etmiştim durumu çok acildi çünkü. Çok mutlu oldum benim branşımı seçmesine. Biliyorum ki meslekte de çok başarılı, çok güzel şeyler yapıyor; ileride de yapacak. Onunla daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Çocuk cerrahisi çok güzel bir branş. Zira etkileri çok uzun sürede gözüküyor, bir hayatı adeta paylaşıyorsunuz. Bu işi hevesle ve heyecanla sürdürmesi en önemli dileğim."