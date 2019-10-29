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40 saniyede bir inme yaşanıyor

Giriş Tarihi: 29.10.2019
40 saniyede bir inme yaşanıyor
TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk 29 Ekim "Dünya İnme Günü" ne ilişkin açıklamalar yaptı. Her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğine dikkat çeken Prof. Öztürk son açıklanan TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu belirtti. Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı. Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük. Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı. Tek veya iki taraflı görme kaybı. Şiddetli baş ağrısı. Bu belirtileri hisseden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını ya da 112'yi aramasını ifade etti.
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