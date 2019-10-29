İyiliğe koşan adam

BUGÜN NELER OLDU

Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, pek çok ülkeye yardım ulaştıran ekiplerin içinde görev alan Hacı İbrahim Mutlu (54) gördüklerini kaleme alarak, oralarda yaşanan gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Elde edilen gelirlerle de gıda, kıyafet yardımı yapan Mutlu, "İyilik Yolunda Uzaklar Yakın" "İyilik yolunda Etiyopya" ve "İyilik yolunda Kenya" kitaplarını yazdı. Ülke ülke gezen işadamı 4'üncü kitabı İyilik Yolunda Moğolistan' ı ise 2020 yılı ekim ayında çıkacağını söyledi. Mutlu, "Oralarda yaşanan insanlık dramına ışık tutmak ve yaşamla ölüm sınırında kalmış bu insanlara yardım etmek hepimizin insanlık borcu. Şu an bu insanlar için kuyu açtırıyoruz, gıda gönderiyoruz. Ankara'nın zengin iş adamlarından yardım istiyoruz. Gelirin tamamını Afrika'ya götürüyoruz" diye konuştu. Atalarımız nasıl Anadolu'yu uyandırdıysa bizde insanımızın bilincini açmaya çalışıyoruz diyen Mutlu, "İlk kitabımı 2009 yılında yazdım. Kitap 2017 yılında çıktı. Gelip anlatmaya başladığımda bana bunları kitaba dökmemi tavsiye ettiler. Orada başımıza gelenleri, devletlerin, halkın bize bakışına ilişkin yazdım. Kitap ödül alınca roman gibi kalsın dedik. Gittiğim 12 ülkeyi anlattım. Sudan, Fildişi Sahili, Kenya, Habeşistan, Hindistan, Mısır, Suriye, Kudüs, Kırgızistan, Makedonya, Arnavutluk ve Somali'yi anlattım" dedi. Mutlu, "Kenya sınırları içinde bulunan ve Uganda- Etiyopya sınırlarını da içine alan bir Turkana Gölü var. Bu kitabımda Turkana Gölü'nün etrafında yaşayan kabileleri yazdım. Her kitabımda yazdım. Batıl inançlarını anlattım. Büyücülere inanıyorlar. Hz. İbrahim'i babaları olarak tanıyorlar ve başka peygamber bilmiyorlar. Hırsızlık ile geçiniyorlar. Birbirlerinin malını çalıyorlar, güç dengesini de buna göre ayarlıyorlar. Kenya Uganda gibi bölgelerde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.