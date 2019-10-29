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Klasik otomobil tutkunları Cumhuriyet coşkusunda buluştu

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Klasik otomobil tutkunları Cumhuriyet coşkusunda buluştu
CUMHURIYET Bayramı'nın 96. yılına özel iki günlük kutlama programı hazırlayan Keçiören Belediyesi, Klasik Otomobil Sergisi ile nostalji tutkunlarını bir araya getirirken özel Cumhuriyet Kulesi'nin etrafı 3'er adet 500 metrekare, 216 metrekare Türk bayrağı ve 336 metrekare 3 adet Atatürk posteri ile donatıldı. Keçiören Belediyesi önünde Cumhuriyet Bayramı'na özel Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Klasik Otomobiller Sergisi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Merkezi Ayhan Işık, Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü Başkanı Gürhan Aydın ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
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Klasik otomobil tutkunları Cumhuriyet coşkusunda buluştu
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