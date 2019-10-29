MS’ye karşı dernek kurdu

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Evlendikten sonra Ankara'ya yerleşen çevre mühendisi Sümer Çavuşoğlu Boysan'ın ABD'de yaşayan elektrik ve elektronik mühendisi ağabeyi Taner Çavuşoğlu (48) 2008'de sağ gözünde görme kaybı yaşayınca hastaneye başvurdu. Çavuşoğlu'na yapılan tetkikler sonucunda MS hastalığı olduğu teşhis edildi. Çavuşoğlu'nun tedavisi devam ederken, İstanbul'da yaşayan anneleri Zeynep Yeşim Çavuşoğlu da bir yıl sonra denge kaybı nedeniyle İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.Çavuşoğlu'na burada oğlunun da mücadele ettiği MS hastalığı teşhisi konuldu. Oğlu ile birlikte MS hastalığına karşı savaşan anne 2013'te ise yumuşak doku kanserine yakalandı. 2 yıl kanser tedavisi gören anne Çavuşoğlu 2015'te hayatını kaybetti. Annesi ve ağabeyinin mücadelesinden etkilenen Sümer Çavuşoğlu Boysan bu hastalar ve yakınları için bir dernek kurmaya karar verdi. MS hastalığından etkilenen bireylerin toplumda görülmesi ve kendilerini ifade edebilmesi için çalışma başlatan Boysan, bu kapsamda, 2 yıl önce 'Ankara MS Derneği'ni kurdu.Boysan, "Hastalığı araştırmaya başlayınca, Türkiye'de bununla ilgili çok az bilgi ve yayının olduğunu fark ettim. Daha çok yabancı yayınları araştırmaya başladım. Bu hastalık sadece hasta olan kişiyi değil onun ailesini ve çevresini de etkiliyor. Bundan dolayı 2017'de şu anda bulunduğum derneği yol arkadaşlarımla birlikte kurmaya karar verdik" dedi.yıldır MS hastalığı ile mücadele ettiğini kaydeden Boysan, "MS'li bireylerin toplum içerisinde kendilerini daha fazla ifade edebilmeleri, sosyal hayata daha fazla katılmaları, çalışma hayatında yer almalarını desteklemek ve toplumu bu konuda bilinçlendirebilmek için bu derneğin faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ben bu derneği kurarken, en başta 'MS hastalığı ile ilgili yaşadıklarımı başkalarıyla da paylaşsam ve başkaları da diğer insanlarla paylaşsa hastalıkla ilgili bilinç daha artar' diye düşündüm. Sorunları birlikte paylaşıp azaltalım, mutlulukları da paylaşıp çoğaltalım" dedi.