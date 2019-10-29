Operasyon köpekleri en zor görevlere hazır

BUGÜN NELER OLDU

EMNIYET Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde, terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ve patlayıcı madde arama, iz takibi gibi alanlarda polis görev köpekleri yetiştiriyor. Köpekler, merkezde gerçeğini aratmayan senaryolarla hazırlanan tatbikatlarda en zorlu ve tehlikeli görevlerde yer almak üzere eğitiliyor. Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki operasyon köpekleri, çeşitli eğitimlerden geçirilerek yetiştiriliyor. Belçika kurdu, labrador ve golden cinsi köpekler için merkezde gerçeğini aratmayan tatbikatlar hazırlanıyor. Köpekler, özel hazırlanan parkur ve alanlarda en zorlu ve tehlikeli görevler göz önünde bulundurularak yapılan tatbikatları başarıyla gerçekleştiriyor. Terörle mücadelede de görev yapan özel eğitimli köpeklerin tatbikatı görüntülendi. Güvenlik güçlerine yardımcı unsur olarak binaya giren operasyon köpeği, içerideki teröristi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.