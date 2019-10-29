Türk Telekom DAÇKA’yı devirdi

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi 5. hafta maçında Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda Darüşşafaka Tekfen'i 85-70 mağlup etti.çıkan Telekom ilk sayılarını Moustapha Fall'ın basket faülüyle elde etti. İlk çeyreği 21-20 konuk ekip üstün tamamlarken, ikinci çeyrekte mücadele gücü dikkat çekti. İki takım da karşılıklı sayı buldu ve skor üstünlüğü el değiştirse de Türk Telekom devreyi 38-37 tamamladı.4. çeyrekte yine T.J. Campbell'in sayılarıyla oyunda elini güçlendiren Türk Telekom, skor üstünlüğünü korudu ve maç 85-70 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı ve Basketbol Süper Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti.