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Akrabalar birbirlerine girdi, 8 kişi yaralandı

Mamak Demirlibahçe’de ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Akrabalar birbirlerine girdi, 8 kişi yaralandı

BAŞKENTTE göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mamak'ın Demirlibahçe Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Akraba oldukları öğrenilen kişiler önce tartışmaya başladı ardından da sözlü tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı ve polise haber verdi.

KAVGADA 8 KIŞI YARALANDI
Olay yerine Demirlibahçe Karakol Amirliğine bağlı polisler gelerek kavgayı yatıştırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Diğer hafif yaralı 4 kişi de karakola götürüldü. Toplamda 8 kişinin yaralandığı kavgada polis mahalle güvenliğini sağlamak için sokağı incelemeye aldı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Akrabalar birbirlerine girdi, 8 kişi yaralandı
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