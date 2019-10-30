Altınok’tan ‘Devletimiz var olsun’ mesajı

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılına özel iki günlük kutlama programı kapsamında düzenlediği özel konserin sonunda, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve beraberindekiler Türk bayraklarını sallayarak 'Türkiyem' ve 'Onuncu Yıl Marşını' hep bir ağızdan söylediler. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediye Konservatuvarı tarafından düzenlenen Şef Özlem Karaağaç yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyet Bayramı özel konserine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, şehit yakınları, gaziler, Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.