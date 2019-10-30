Ayetler hüsnü hat ile buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Kadir Sakoğlu'nun öğrencileri ile 3 yıllık ve 25 eserden oluşan "Namaz ve Cami" konulu hüsnü hat sergisi sanatseverle buluştu. 20 yıldır hat sanatıyla uğraşan hattat Kadir Sakoğlu'nun 13 öğrencisi ile düzenlediği "Namaz ve Cami" konulu hüsnü hat sergisi, Ankara'da Mustafa Necati Kültür Evi'nde açıldı. Sakoğlu, "Öğrencilerle bir tema belirleyip uzun zamandır sergilemeyi düşündüğümüz işleri sanatseverle buluşturduk. Bu noktada biz cami ve namaz konusunu işlemeye karar verdiğimizde Diyanet'inde aynı sene, teması aynı cümleydi. Ayetlerimizi Kuran-ı Kerim'den seçerek gerçekleştirdikten sonra, İslamı en güzel temsil eden kültürü ve mabetleri temsil eden birer minyatürlerini yapmayı planladık. Bunları eser hale getirdik. Hem namazı emreden ayetler, hem de bu namazının eda edildiği kültürün bir yansıması, birer fotoğrafını minyatür, şeklinde oluşturmayı eser haline getirdik. İlk defa böyle bir sergiye katılıyoruz. Ankara'da hat sanatını temsil ederken öğrencilerimizle de büyük bir aile olduğumuzu görmek bizi mutlu etti."