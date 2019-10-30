Bu şehir Ankaragücü’ne sahip çıkmalı

Olağanüstü kongre kararı alan MKE Ankaragücü yönetimi, kongreye iki gün kala Tandoğan Tesisleri'nde bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz, "Mehmet Yiğiner başkanın alacağı kararın her türlü arkasındayız. Bırakabilir, devam edebilir. Kimse bu armanın üstünde değildir. Bu armaya sahip çıkmamız lazım. Kavga ile değil birlik ve beraberlikle yaparız" dedi. Akyüz, "Göreve geldiğimizde futbolcu ailesine, 3. şahıslara firmalara, amatör branş sporcularına 75 milyon dolar civarında borcumuz bulunmaktaydı. Kulübümüz bu borçlar nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. 4 sezon arka arkaya mali ve sportif kriterleri tamamlayarak ulusal lisans aldık" ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN HAKKINI YEDİRMEYİZ

Akyüz, "Ankaragücü birlik beraberliği sağladığı zaman 2 tane şampiyonluk yaşıyor. Biz dik durduk. Ankaragücü'nün hakkını yedirmeyiz. Hırsızlıkla itham ediyorlar. Sanki Ankaragücü'nün kasasında milyonlarca dolar vardı. Biz milyonlarca doları yedik ve tekrar üstüne Ankaragücü'nü borçlandırdık. Bunlar hayal ürünüdür" dedi. "Ankaragücü taraftarsız, taraftar da Ankaragücü'süz olmaz" diyen Akyüz, "Ankaragücü'nün önündeki krizi aşması için Ankara'nın sahip çıkması gerekiyor. Biz arma sevdalısı imalatı harbiye ruhundayız. Armadan büyük hiç kimse yoktur. Herkes bu kulübün bekçisidir" dedi. Fayda getirecek herkesin kulüp yönetimine girmesini isteyen Akyüz, "Ankaragücü'nün önünü açmamız lazım diyen bir Mehmet Yiğiner var. Ankaragücü arması ağırdır. Kimse bu armanın üstünde değildir. Bu arma eğer zirveyi biz yıkar düşersek altında hepimiz kalırız. Bu armaya sahip çıkmamız lazım. Bunu kavga ile değil birlik ve beraberlikle yaparız" dedi. İŞTE KULÜBÜN BORÇLARI

"Ankara, Ankaragücü'ne sahip çıkmalı" diyen Akyüz, "Ankaragücü'nü Süper Lig'e getirip kalıcı yaptık. Kaoslar yaşıyorsak bunun tek sebebi Mehmet Yiğiner, Metin Akyüz ya da taraftar değil bunun sebebi bütün Ankaralılardır. Ankaragücü'ne hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Biz birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Akyüz, toplantıda kulübün borçlarını da kalem kalem açıkladı. Buna göre Ankaragücü'nün futbolculara 110 milyon TL, 3. şahıslara 60 milyon lira, Fibabank'a 30 milyon lira, vergi ve SGK'ya da 45 milyon lira borcu bulunuyor.