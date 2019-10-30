Cumhuriyet için koştular

NESIBE Aydın Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına "Geleneksel Cumhuriyet Koşusu" ile başladı. Nesibe Aydın Okulları'nın Ankara, Konya, Diyarbakır ve Gaziantep Okullarında eş zamanlı olarak başlayan koşuda, öğretmen ve öğrenciler birinci olmak için değil Cumhuriyet için ter döktüler. İlkokuldan, lise kademesine kadar yüzlerce öğrencinin yarışının en güzel anları ise Ankara Gölbaşı Kampüsünde yaşandı. Cumhuriyet için koşan arkadaşlarını, bitiş çizgisinde hep bir ağızdan söyledikleri 10. Yıl Marşı ile karşılayan öğrencilerin coşku dolu anları görülmeye değerdi.

ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ

Geleneksel Cumhuriyet Koşusu sonu kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın, "Çocuklarımın ve öğretmenlerimin, Cumhuriyetimizin 96 yıldır sönmeyen meşalesini, ileri medeniyetler seviyesine taşıyacağına dair inancım tamdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği çocuklarımla ve yeni nesillerin aydın rehberleri öğretmenlerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.