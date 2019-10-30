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Dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı
KIRIKKALE'DE kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsedeki şeker pancarları su kanalına saçıldı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Kaza, KırıkkaleÇorum kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (60) idaresindeki şeker pancarı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Dorsedeki şeker pancarları ise etrafa saçıldı. Kazada yaralanan sürücü H.B., 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR'daki şeker pancarı devrilmenin etkisiyle çevreye saçıldı.
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Dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı
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