Hazal Ateş: Bir eli de biz tutalım!

Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projeleri deyip geçmeyin. Bu projeler, insani yardım, toplumsal adalet, küresel sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm üretiyor. Ankara'daki üniversiteler de sorumluluk projeleriyle toplumda fark yaratıyor. Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile binlerce öğrenciye el uzatmaya devam ediyor. Yaklaşık bin 500 öğrencinin gönüllü çalıştığı projelerin her biri ayrı bir değer. Örneğin 200'e yakın öğrencinin yer aldığı "Güneş Köyden Doğuyor" projesi ile köy köy geziliyor. Bu proje yaklaşık 9 yıldır kesintisiz devam ediyor. Bazı okulların kütüphanesi boyanıyor bazılarının rafları, masaları değiştiriliyor. Bilim, müzik, spor, resim, tiyatro, genel kültür olarak çocuklarla hem eğitici hem öğretici etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklerle öğrencilere yeni ufuklar kazandırılıyor. Köy okullarında müzik aletlerinden Türk bilim adamı Aziz Sancar'a kadar pek konuda oyun eşliğinde bilgiler aktarılıyor. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Genel Koordinatörü Ahmet Selman ve beraberindeki gönüllü öğrencilerin son durağı Kırşehir Kaman oldu. Köy okuluna kütüphane yapan Bilkentli gençlerin şimdiki durağı Aksaray…

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Böylesine güzel bir projeden beni haberdar ettiği için kızımın arkadaşı Bilkent Üniversitesi öğrencisi Hazal Aktaş'a ayrıca teşekkür ediyorum. Proje kapsamında kırtasiye, resim malzemeleri, okuma kitapları, kıyafet, temizlik malzemeleri, test kitapları, oyuncak, A4 kağıt gibi ihtiyaçlar listesi çıkarılıyor. Öğrencilerimizin başlattığı bu kampanyaya destek vermeye ne dersiniz? Unutmayalım ki her birimizin tuttuğu bu eller ülkemizin geleceğini omuzlayacak. Köy okullarımıza destek için bilkenttdp@gmail.com adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca projenin koordinatörü Ahmet Selman'a '05388820572' telefon numarasından da ulaşabilirsiniz. Unutmayalım ki bir kitap, bir çocuk için koca bir dünya demek. Hadi bir eli de biz tutalım!