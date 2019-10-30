İranlı çiftin, Cumhuriyet sergisi büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

15 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Mehri Rabii ve Reza Zolghadr çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk'ü ve cumhuriyeti anlatan tablolar hazırladı. Gece gündüz çalışarak kısa süre içinde eserlerini tamamladıklarını ifade eden İranlı çift, Atatürk'ü okudukları tarih kitaplarından tanıdıklarını belirtti. İranlı Mehri Rabiie ve Reza Zolghadr çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlanan sergiye Atatürk tablolarıyla katıldı. Atatürk'ü okudukları tarih kitaplarından tanıdıklarını belirten çiftin gece gündüz çalışarak hazırladığı eserleri ise büyük ilgi gördü