Kaplan’dan veda mesajı

BUGÜN NELER OLDU

ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan, tazminat talebi olmadığını söyledi. Gençlerbirliği camiasının çok büyük olduğunu belirten Kaplan, "Bu tip şeyler biraz üzücü. Yaklaşık 20 yıldır Ankara'nın her iki kulübü arasında gidip gelen birisiyim. Biz buraya gelirken de mutlu geldik, ayrılırken de mutlu ayrılıyoruz. Tek üzüntümüz 9 maç sonrası aldığımız 6 puan ama oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi. Bizim ülkemizdeki tek sıkıntı; herkes teknik direktör, herkes sosyal medyada istediklerini yazıyor. Biz başkanımızla görüştük, kararımızı verdik. Ben kulübe gelirken paranın sözünü hiç etmedim, son aylığımın dışında ne tazminat aldım ne de tazminat talep ettim" diye konuştu.