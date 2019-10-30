Kızılcahamam’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. Ardından ise ilçe stadında gerçekleştirilen törenle devam etti. Törene İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe jandarma komutanı, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, ilçe protokolü, STK başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende İlçe Kaymakamı Aksoy, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı, öğrencilerce şiirler okundu ve öğrenciler halk oyunları gösterimlerini sergiledi. Kutlama töreni Anadolu Lisesi bando takımının eşliğinde geçiş töreni düzenlenerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.