Şehit Seher Yaşar Ormanı’nda ilk fidanlar

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Ankara'da Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görevliyken şehit olan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar için geçtiğimiz yıl kurulan hatıra ormana ilk fidanlar dikildi. Fidan dikim töreni Şehit Yaşar'ın anne ve babasının katılımıyla gerçekleştirildi. Polatlı İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Orman Şefliği tarafından hazırlanan proje kapsamında Üçpınar Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehidi Şehit Seher Yaşar adına kurulan hatıra ormanına ilk fidanlar ilçe protokolü tarafından dikildi. Fidan dikme törenine Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ve eşi Aysel Tunçer, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Çinar, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emel Üneşi, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Cem Bilge, şehidin adının verildiği Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ'

Fidan dikim töreninde konuşan Kaymakam Tunçer, "15 Temmuz Şehidimiz Seher Yaşar için fidan dikmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz eğer bu gök kubbe altında rahat bir şekilde yaşıyorsak, eğer yurdumuz işgal edilmemişse, bunu bu kahraman vatan evlatlarımıza borçluyuz. Allah onları doğuran analardan binlerce kez razı olsun, Allah mekânlarını cennet eylesin. Onların aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız. Kahramanlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Dikeceğimiz fidanları gözümüz gibi koruyacağız, büyüteceğiz. Bu fidanlar bize çok derin anlamlar yüklüyor, ifade ediyor. Şehidimiz Seher Yaşar'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



GECE NİŞANI VARDI

FETÖ cü askerlerin darbe girişimi sırasında, F-16 uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yaptığı saldırıda şehit olan Ankaralı Komiser Seher Yaşar'ın Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gürsel ile o gece nişanı vardı. Darbe girişimi nedeniyle yeniden göreve çağrılınca nişanı bir gün sonraya erteleyen genç özel harekât polisleri, cuntacılarla mücadele ederken şehit oldu.