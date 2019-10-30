Sincan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

BUGÜN NELER OLDU

Lale Meydanı Kültür Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlamalara, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Emniyet Müdürü Bülent Albayrak, Sincan Jandarma Komutan Vekili Süleyman Uzan, Sincan Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, Sincan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Senemoğlu, SGK Müdürü Ahmet Remzi Şahin ve vatandaşlar katıldı. İlçe Kaymakamı Küçük, kutlamada yaptığı konuşmada, İstiklal Harbi'nde yakılan bağımsızlık meşalesinin hala canlı olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Buna 15 Temmuz gecesi şahit olduk. Bu millet büyük bir millet. Milletimiz o gece genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir kez daha özgürlüğüne sahip çıktı. Sizler o gece öz yurdunuzda parya olmayacağınızı, 1 dolara vatanını satan insan müsveddesi olmadığınızı gösterdiniz. FETÖ ihanet çetesine caddeleri dar ettiniz. Ülkenize, demokrasinize namerdin elini dokundurmadınız. 251 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz oldu ama şehit ve gazilerimiz sayesinde bu vatan düşmedi. Milletimizin namusunu çiğnetmedi" ifadesini kullandı. Etkinlik öğrencilerin hazırlandığı gösterilerin sunulmasıyla devam etti.