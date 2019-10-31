53 yıldır bağımlılıkla savaş veriyor

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KIRIKKALE'DE tek katlı bir evde 5 çocuk ve eşi ile birlikte yaşamını sürdüren Raziye Ünal (64), ilkokul 3. sınıfta öğretmeni tarafından Yeşilay kulübüne seçilmesinin ardından bağımlılıkla mücadeleye başladı. İlk olarak sigara kullanan babasını ikna etmeyi başaran Ünal daha sonra yakınları ve çevredeki kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için 53 yıldır bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bağımlılıkla ilgili İnternet sitesi açarak şiirler, makaleler ve piyesler yazan Ünal'a etrafındaki kişiler ismi yerine en çok "Yeşilay abla" diye hitap ediyor. Bağımlılıkla ilgili aldığı kurslardan dolayı birçok sertifika sahip olan Ünal, gazetelerde ve radyolarda makaleler yazıp, söyleyişler yaptı.yıl bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Raziye Ünal, "53 yıl denince herkesin gözüne çok görünebilir ama 9 yaşında başladım. 3. sınıftaydım Yeşilay koluna seçildim. Öğretmenimiz Yeşilaycı çevresindeki gördüğü zararlı alışkanlıklardan toplumun kurtulması için gerekeni yapar demişti bize, Yeşilay ile ilgili bilgiler vermişti" dedi. Babasının ve amcasının sigaraya bağlı bir hastalıktan öldüğü ifade eden Ünal, şöyle konuştu: "Evime geldim hemen babamın sigaradan kurtulması için bir gayrete girdim. Ben Yeşilaycıyım ya artık. Babamla uğraştım. Şöyle bir sene kadar uğraştım sonra babam sigarayı bıraktı. Uzun zamandır babam sigara içmedi ama biraz sinirli bir insandı. Bir sinirlendi tekrar sigaraya başladı. Bende o zaman evlenmiştim. Babam ölmeden 6 ay önce sigarayı yine bıraktı. Sigaradan öldü. Sigaranın yaptığı hastalıklardan öldü. Onun arkasından amcam yine sigaranın neden olduğu akciğer kanserinden öldü. İki sevdiğim insanı arka arkaya kaybetmiş oldum"