Gençler tepetaklak

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevden ayrılmasının ardından kırmızı-siyahlı ekip karşılaşmaya Altyapı Antrenörü Ali Eraslan yönetiminde çıktı. Ali Eraslan ilk 11'de genç oyunculara ağırlık verdi.53. dakikada asisti yapan Şahin Fıstıkçı topu boşta duran Abdurrahman Kuyucu'ya gönderdi. Kuyucu fırsatı gole çevirdi: 0-2.Maçı izleyin 250 seyirci, müsabakanın son dakikalarında yönetimi istifaya çağırdı.Gençlerbirliği yönetimi, yeni teknik adamın Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.ESKIŞEHIRSPOR'UN eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği'ne çok yakın… Bir dönem Gençlerbirliği'nde de görev alan Çapa'nın ismi Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı. Başarılı teknik direktör Fuat Çapa Eskişehirspor'da zor şartlar altında özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış, başkan İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu. Gençlerbirliği yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu iddia ediliyor.