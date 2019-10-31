Keçiören’de ambalaj atıkları evlerden alınıyor

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sıfır atık kapsamında vatandaşların yoğun ilgisi ile mahalle sakinlerinin kaynağından ayrıştırarak topladıkları ambalaj atıklarını Pazartesi günü İncirli, Salı günü Etlik, Perşembe günü Aşağı Eğlence, Cumartesi günü de Ayvalı mahallerinden alıyor. Anonslu toplama aracı ile mahalleri gezen ve atıkları toplamaları için vatandaşlara poşet de dağıtan ekipler, uygulamaya katılan ve bilinçlenen vatandaşların gün geçtikçe arttığına da dikkat çekiyor.Haneden toplama yönteminin tüm mahallelerde uygulanacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi: "Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan'ın da desteklediği Sıfır Atık Projesini Keçiören genelinde uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzuluyoruz."