Tenisle hayallerine koşuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında tenise başlayan 18 yaşındaki Hidayet Eren Kocatürk, ilk yılında il birinciliği, sonrasında farklı kategorilerde şampiyonluk yaşadı. Bu sene Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü olan Kocatürk, çiftlerde üçüncülük, karışık çiftlerde ikincilik elde etti. Milli takım forması giymenin gururunu yaşayan Kocatürk,diye konuştu.İşitme engelli birey olarak tenisin hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu anlatan Kocatürk, "Benim için tenis hayallerimin peşinde koşma anlamına geliyor. Başarılarımla işitme engellilere, herkese örnek olmak istiyorum. Gelecekte işitme engelli sporculara tenis antrenörlüğü yapmak istiyorum. Tenis benim hayatımı değiştirdi. Başarı kazanmak için çok çalışıyorum" diye konuştu.