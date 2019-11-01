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3 gecekondu alev alev yandı

’da, metruk gecekonduda çıkan , çevresindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Büyüyen yangında, 3 ev de kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 1.11.2019
3 gecekondu alev alev yandı
ALTINDAĞ Öncüler Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde metruk bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu da çıkan yangın, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede gecekonduları sardı. Yangında evi yanan Naim Avcı, beslediği kedileri ve kendisini yangından son anda kurtardı. Avcı'nın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis, Bentderesi Caddesi'nin Ulus istikametini trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alabildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 gecekondu yanarak kül oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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3 gecekondu alev alev yandı
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