Ankara zabıtasından sıkı denetim

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, başkentlilerin hijyenik koşullarda üretim ve satışı yapılan, sağlıklı ve güvenli gıda tüketmelerini sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ankara Zabıtası, Altındağ Belediyesi ve Asayiş ekipleri ile iş birliği içinde düzenlendiği denetimlerde Ulus Bentderesi ve çevresinde açıkta gıda ürün satışı yapan işportacılara göz açtırmadı. Toplam 52 kişilik ekip ve 15 araçla gerçekleştirilen denetimlerde çok miktarda sağlıksız koşullarda üretilen ve satışıyapılan kaçak gıda ürünü ele geçirildi. Ulus Bentderesi başta olmak üzere Etlik- Mamak Dolmuş Durakları, Ulus Hali çevresi, Sıhhiye Köprü üstü ve altında şok baskınlarla çok sayıda işporta tezgâhı toplandı.