Önce kurs sonra istihdam imkânı

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KAHRAMANKAZAN'DA işsiz vatandaşlara istihdam alanı oluşturmak için Kahramankazan Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), İŞKUR ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi İşbirliğiyle "Temel İmalat ve Montaj Elemanı" meslek edindirme kursu açılıyor. 4 kurumun işbirliğiyle açılacak olan kurs için başvurular başladı. Kursa, lise ve önlisans programlarının teknik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. 7 Kasım'a kadar sürecek başvuruların ardından kursiyerlerin belirlenmesi için 9 Kasım'da mülakatlar yapılacak. 4 ay boyunca sürecek olan kurs kapsamında ilk ders ise 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. 25 kursiyerin eğitim göreceği kurs için her bir kursiyere günlük 40 TL ücret ödenecek.