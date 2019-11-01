Spor Şenliği’nde tesis müjdesi

CUMHURIYET coşkusu Altındağ'da sürüyor. Altındağ genelindeki 15 okuldan bin çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor Şenliği'nde bir araya geldi. Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yaptığı Karapürçek Stadı'ndaki şenliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı.
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Kasapoğlu, bakanlığın Altındağ'da olduğunu, dolayısıyla Altındağ Belediyesi ve Altındağlı vatandaşlarla komşu olduklarını söyledi. Kasapoğlu, "Sporu hayatınızın bir parçası yapın. Biz Bakanlık olarak belediye ile beraber, sizler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sizler spor ile ilgilenin, biz sizler için yeni tesisler yapmaya hazırız"
dedi. Kasapoğlu'nun tesis müjdesi coşkuyla alkışlandı.