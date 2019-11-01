Spor Şenliği’nde tesis müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURIYET coşkusu Altındağ'da sürüyor. Altındağ genelindeki 15 okuldan bin çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor Şenliği'nde bir araya geldi.Kasapoğlu, bakanlığın Altındağ'da olduğunu, dolayısıyla Altındağ Belediyesi ve Altındağlı vatandaşlarla komşu olduklarını söyledi. Kasapoğlu,dedi. Kasapoğlu'nun tesis müjdesi coşkuyla alkışlandı.