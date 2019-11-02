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2020 Paralimpik Oyunlarına 6 kota

Giriş Tarihi: 2.11.2019
2020 Paralimpik Oyunlarına 6 kota
AVRUPA Para Tekvando Şampiyonası'nda 5'i altın toplam 12 madalya ile ikinci olan miller, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 sıklette kota kazandı. Avrupa Tekvando Birliği tarafından İtalya'da düzenlenen şampiyonada toplam 239 sporcunun mücadele ettiği duyurulurken Türkiye şampiyonada 13'ü erkek 7'si kadın 20 milli sporcuyla yer aldı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 kota hakkı elde edilirken kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut, Türkiye'yi Tokyo'da temsil etme hakkı kazandı.
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2020 Paralimpik Oyunlarına 6 kota
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