2020 Paralimpik Oyunlarına 6 kota

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AVRUPA Para Tekvando Şampiyonası'nda 5'i altın toplam 12 madalya ile ikinci olan miller, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 sıklette kota kazandı. Avrupa Tekvando Birliği tarafından İtalya'da düzenlenen şampiyonada toplam 239 sporcunun mücadele ettiği duyurulurken Türkiye şampiyonada2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 kota hakkı elde edilirkenerkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut, Türkiye'yi Tokyo'da temsil etme hakkı kazandı.