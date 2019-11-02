Başkan Altınok’tan yeni doğan bebeklere “Hoş geldin” hediyesi

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"SOSYAL belediyecilik" anlayışıyla çıktığı yola yepyeni ve hizmet odaklı projelerle devam eden Keçiören Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri "hoş geldin" hediyeleriyle karşılıyor. Bir aylık bebek sahibi Aliye Yalçınkaya bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Turgut Altınok'a çok teşekkür ediyorum, oğlum da Turgut amcasının ellerinden öpüyor" dedi. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Keçiören Belediyesi, tarafından "hoş geldin bebek" hediyesi veriliyor. 0-3 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi ailelere "hoş geldin bebek" hediye kutusu hazırlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, yeni bebek telaşı yaşayan ailelere destek olmak amacı taşıyor.