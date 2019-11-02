Elit Ligi bizim kurtuluşumuz!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Spor Kulübü'nün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Ali Nazlı, hedeflerinin A takım ve Türk futboluna yeni isimler kazandırmak olduğunu söyledi. Geleceğe yönelik adımlar attıklarını ve bunun için de Elit Ligi'ne büyük önem verdiklerini belirten Nazlı,ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonlarda çeşitli başarılarımız var. Altyapı takımlarımız devamlı play off gruplarında yer aldı.Altyapıyı önemseyen kulüp başkanımız Sedat Tahiroğlu'nun direktifleriyle takımlarımızı Elit Liglere hazırlıyoruz. 141 faal lisanslı sporcumuz var. U10- U11 -U12 -U13 -U14- U15 -U16 -U17 ve U19 yaş kategorisinde takımlarımız mevcut" diye konuştu.