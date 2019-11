Genç girişimci köyünde örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Çubuk'un kırsal kesiminde yer alan Avcıova Mahallesi'nde oturan 23 yaşındaki Ali Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi ve istihdamın artırılması amacıyla verilen krediden yararlanarak köyünde kurduğu ahır ve aldığı 100 koyunla küçükbaş hayvan besiciliğine başladı. Babasının yaklaşık 9 yıl önce bıraktığı hayvancılığı kaldığı yerden devralarak geliştiren Ali Kılıç, sadece bir ailenin 3-4 büyükbaş hayvan beslediği mahallede, 4 yılda kendisini örnek alan 5 kişinin daha hayvancılık yapmak için kentten kırsala dönüşüne vesile oldu. Bu süre içerisinde üretim kapasitesini 3 katına çıkaran ve her yıl 250 ila 300 koyun satışı gerçekleştiren Kılıç'ın en büyük hedefi, içinde kesimhanenin de olduğu daha modern bir çiftlik kurarak, üretim kapasitesini artırmak.Ali Kılıç, hükümetin üretimi destekleme konularında büyük teşviği olduğunu belirterek, "Teşvik kredisi var. Ben de bu krediyi kullanarak koyunlarımı aldım. Yaklaşık 4 yıldır üretici olarak faaliyette bulunuyorum. 100 koyunla başladığım bu işte 250 koyunum oldu. Ayrıca her yıl 250 ila 300 koyun da yetiştirip satıyorum" diye konuştu. Kılıç, üretim gerçekleştiği takdirde ülke olarak çok farklı yerlere gelinebileceğine inandığını dile getirerek, Çubuk'ta en büyük avantajının hayvanlarını dışarıda otlatabilmesi olduğunu söyledi. Sadece kışın 3-4 ay kapalı yerde baktıklarını, geri kalan zamanlarda hayvanların dışarıda otladığını aktaran Ali Kılıç, "Ben başladığımda köyde sadece bir kişi hayvancılık yapıyordu. Şimdi benden görüp 5 kişi daha köye dönerek hayvancılık yapmaya başladı. Bu, benim için gurur verici bir şey" dedi. Yıllar önce köyünün çok kalabalık olduğunu ve herkesin hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Kılıç, "Çeşitli nedenlerden dolayı zamanla köyde kimse kalmadı. Ben sık sık köye gelir giderdim. Bir gün baktım, doğa olarak her türlü nimetimiz var. Düşündüm, taşındım koyun almaya karar verdim. Devletimizden teşvik alarak üretici oldum. Annem ve babam da bana destek verdi. Şimdi çok mutluyuz" şeklinde konuştu.YAKLAŞIK 9 yıl aradan sonra oğlu sayesinde hayvancılığa döndüklerini anlatan 65 yaşındaki baba Hasan Kılıç ise "Ben babadan, dededen bu tarafa hayvancılık yaptım. Uzun süredir hayvancılık yapmıyorduk. İlçede yaşamaya başlamıştık. Sonra Ali işe girip başka bir yerde çalışmak istemediğini ve hayvancılık yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Ali yeniden hayvancılığa başladı." ifadesini kullandı. Oğluna yardımcı olmak için yeniden köye taşınan anne Satı Kılıç da "Sabah kalkarım, koyunları, keçileri sağarım. Kuzulara yem veririm. Sevdiğim için yapıyorum" dedi.