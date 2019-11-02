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tarama testi dönüşünde : 31 yaralı

-Bala karayolunda, ’ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
KAZA Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Bala'da yaşayan kadınları Ankara'da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, testin ardından dönüş için yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 25'i kadın, 3'ü çocuk, 2'si hemşire ve şoför ile birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu öğrenildi.
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Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
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