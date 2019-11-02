Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı

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KAZA Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Bala'da yaşayan kadınları Ankara'da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, testin ardından dönüş için yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 25'i kadın, 3'ü çocuk, 2'si hemşire ve şoför ile birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu öğrenildi.