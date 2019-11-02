Kanserden kurtuldu anne oldu

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Balıkesir'de özel şirkette çalışan malzeme mühendisi Tuba Şenol, 4 yıl önce maden mühendisi İbrahim Şenol ile evlendi. 2 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir'de özel hastaneye giden Tuba Şenol'a rahim içi kanser tanısı konuldu. Tuba Şenol, doktorların yönlendirmesiyle Ankara'da kliğini bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun'a tedavi amacıyla başvurdu. Tuba Şenol'un rahmindeki tümör, Prof. Dr. Dursun'un yaptığı operasyonla alındı. Ardından da ilaç tedavisiyle kanserli hücre temizlendi. Hastalığın kendisini yenilememesi için çocuk yapması gerektiği söylenen Tuba Şenol, tüp bebek tedavisine başladı. Üst üste yapılan 2 denemeye rağmen olumu sonuç alamayan Tuba Şenol, geçen Mart ayında normal yol ile hamile kaldığını öğrendi. Umutları tükenmek üzereyken 29 Ekim'de dünyaya gelen 'Elif Ada' ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, büyük mutluluk yaşadı.Kanserden kurtularak anne olan Tuba Şenol, hastalığını öğrenince hiç bebeğinin olmayacağı hissine kapıldığını söyledi. Tuba Şenol, "Rahmimde kanser olduğunu öğrendiğimiz gün çok kötüydü. Ben hiç tedavi olamayacağımı düşündüm. Hatta rahmimin alınmasından bile bahsedilmişti ve durum benim için çok kötüydü. Hiç çocuğum olmayacakmış gibi düşünmüştük. Polat hoca sayesinde bu durumu aştık. Şuan çok mutluyuz. Kızım 29 Ekim'de dünyaya geldi" diye konuştu.. Dr. Polat Dursun, rahim kanserinin dünyada en sık görülen jinekolojik kanser türlerinden olduğunu belirterek, "Daha çok ortalama 63 yaş civarında görülmekte ve menopoz sonrası dönemi hastalığıdır. Fakat hastaların yüzde 20'sinde menopozdan önce de görülebilir. Bu tür durumlarda normalde rahmin alınması gerekir. Fakat çocuk isteği olan hastalarda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" ifadesini kullandı.