Süper Lig'de Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran G.Birliği Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk sınavına hazır. Dün kulüp tesislerinde imza atan Hamzaoğlu camiaya da moral aşıladı. Geride kalan 9 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alan ve 6 puanla haftaya 17. sırada başlayan kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlunun yönetiminde bugün İttifak Holding Konyaspor deplasmanında galibiyet arıyor.
Saat 15.00'te Konya Büyşükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan olacak. İlker Takpak ve Abdullah Bora Özkara'nın yardımcı hakemler olarak görev yapacağı mücadele her iki takım için de oldukça kritik. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyalleri vermişti. Deneyimli teknik adamın sözlerinin ardından hem taraftar grupları hem de yönetim kurulu Kocaman'a destek verip güven tazeledi. G.Birliği cephesinde ise tek hedef bir an önce küme düşme hattından çıkıp nefes alabilmek.
BU SIRALAMAYI HAK ETMİYORUZ
Mustafa Kaplan ile bir türlü beklenen sonuçları alamayan Başkent temsilcisi göreve Hamza Hamzaoğlu'nu getirirken ilk hedef de Konya'dan puanla dönerek takımın da moralini yükseltmek. Teknik direktör Hamzaoğlu da bu doğrultuda oyuncularına uyarılarda bulunurken herkesin moralini yüksek tutmasını vurgulayıp "İyi bir takımız ve bu sırayı hak etmiyoruz. Artık yeni bir sayfa açıyoruz ve bunun da anahtarı puan veya puanlarla ilk maçımızdan ayrılmak.
Artık bizim için karşımızdaki rakibin kim olduğunun önemi yok" ifadeleri ile takımını motive etti.