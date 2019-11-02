Yeni bir sayfa açıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran G.Birliği Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk sınavına hazır. Dün kulüp tesislerinde imza atan Hamzaoğlu camiaya da moral aşıladı.Saat 15.00'te Konya Büyşükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan olacak. İlker Takpak ve Abdullah Bora Özkara'nın yardımcı hakemler olarak görev yapacağı mücadele her iki takım için de oldukça kritik. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyalleri vermişti. Deneyimli teknik adamın sözlerinin ardından hem taraftar grupları hem de yönetim kurulu Kocaman'a destek verip güven tazeledi. G.Birliği cephesinde ise tek hedef bir an önce küme düşme hattından çıkıp nefes alabilmek.Mustafa Kaplan ile bir türlü beklenen sonuçları alamayan Başkent temsilcisi göreve Hamza Hamzaoğlu'nu getirirken ilk hedef de Konya'dan puanla dönerek takımın da moralini yükseltmek. Teknik direktör Hamzaoğlu da bu doğrultuda oyuncularına uyarılarda bulunurken herkesin moralini yüksek tutmasını vurgulayıpArtık bizim için karşımızdaki rakibin kim olduğunun önemi yok" ifadeleri ile takımını motive etti.