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Başkentte eğlence mekânlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Başkentte eğlence mekânlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi
ANKARA'NIN Çankaya ilçesinde eğlence mekânlarına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 11 iş yerine idari işlem uygulanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin, Çankaya bölgesinde bulunan eğlence mekânlarına yönelik gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 500 polisin görev aldı. Yapılan denetlemelerde 20 eğlence mekânına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin iş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını incelemesi sonucunda, belirlenen kriterlere uymayan 11 eğlence mekânına idari işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mekân çalışanları ve müşterilerin kimliklerini kontrol ettikleri sırada, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürdü.
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Başkentte eğlence mekânlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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