Dolandırıcılar resetlendi

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ANKARA Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan planlı çalışma neticesinde 13 mağdurun kredi kartı/ mail order bilgilerıni, (sosyal medya hesaplarından ve telefonlara gönderdikleri e-devlet logolu linkler tıklanınca) çalarak hesapları boşaltan 5 zanlı yakalandı. İstanbul merkezli grup 2 ay önce Ankara'da ev kiralayarak elemanlarını yerleştirdi CEO lakabıyla anılan zanlının direktifleriyle kuryeler Ankara'da işbaşı yaptı. Kiralık Hackerlarla çalışan örgüt üyeleri Mağdurların kartlarıyla e-alısveriş yaparak laptop ve cep telefonu satın aldı. Alışveriş formuna teslim alacak kısmına şebekede Kurye görevini yapan şahısların adını yazarak, pahalı cihazları mağazadan teslim aldılar. Çaldıkları kredi kartlarına limit arttırma talebinde bulunarak limitleri zorladıkları ortaya çıktı. Vatandaşların kart bilgilerini kullanarak haksız kazanç elde eden şüpheliler bu işlemi kendi aralarında 'reset'diye tabir ettiklerini söyledi. Şüpheliler kredi borçlarını ödemek için kredi kartı bilgilerini çaldıklarını belirtti. Son 2ayda bilişim dolandırıcılığı yolu ile elde edilen 48 cihazın satıldığı ve saklandığı Dijital Ergin lakaplı şahsın işyerinde yapılan aramada cihazlar bulunarak el konuldu. Yakalanan şüphelilerden Kayra K., Haydar E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.