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Engelliler Yenimahalle’de nefes alıyor

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Engelliler Yenimahalle’de nefes alıyor
ENGELLI vatandaşlara 4 yıldır danışmanlık hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, belediye binası içerisinde bulunan Engelliler Birimi aracılığıyla 3 bin engelli vatandaşı, hakları konusunda bilgilendirdi. Sosyal haklarından haberdar olmayan Yenimahalleli engellileri ağırlayan Engelliler Birimi, danışmanlık hizmeti kapsamında; emekli aylıkları, sağlık sigortaları, sosyal haklar, staj yönlendirmeleri, EKPSS başvuruları, belediye müdürlüklerinde takip gerektiren işler, bürokratik işlemler gibi konularda engellilerin sorunlarını çözüme kavuşturuyor.
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Engelliler Yenimahalle’de nefes alıyor
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