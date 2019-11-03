Engelliler Yenimahalle’de nefes alıyor

BUGÜN NELER OLDU

ENGELLI vatandaşlara 4 yıldır danışmanlık hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, belediye binası içerisinde bulunan Engelliler Birimi aracılığıyla 3 bin engelli vatandaşı, hakları konusunda bilgilendirdi. Sosyal haklarından haberdar olmayan Yenimahalleli engellileri ağırlayan Engelliler Birimi, danışmanlık hizmeti kapsamında; emekli aylıkları, sağlık sigortaları, sosyal haklar, staj yönlendirmeleri, EKPSS başvuruları, belediye müdürlüklerinde takip gerektiren işler, bürokratik işlemler gibi konularda engellilerin sorunlarını çözüme kavuşturuyor.