Palandöken: Nüfusumuzun yarısı 3 yılda bir telefon değiştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hızla değişen ve gelişen elektronik eşyalar, ülkemizde ve dünyada artarak büyüyen yeni bir atık türünü oluşturdu. İhtiyacımız olmamasına rağmen elektronik eşyalarımızı sık sık değiştirmeyi, yenilemeyi, cihazlarımızla övünmeyi ve maalesef gösterişi seviyoruz. Ülkemizde nüfusun yalnızca yüzde 1.5'inin cep telefonu yok. Nüfusumuzun yarısı ise cep telefonlarını 3 yıl içerisinde değiştiriyor. Cep telefonu başta olmak üzere buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi elektronik eşyaların fuzuli olarak değiştirilmesi sebebiyle ülkemizde her yıl 400 bin ton elektronik atık oluşuyor. Eğer böyle devam ederse doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığını yakın gelecekte anlayacağız" dedi. Kaynakların heba edilmemesi için Sıfır Atık Seferberliğinde elektronik atıkların unutulmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Çöpe atılan elektronik eşyaların yalnızca beşte biri geri dönüşümle yeniden değerlendirilebiliyor. Sıfır Atık Seferberliğindeki geri dönüşüm bilincimiz elektronik atıklar konusunda da edinilmeli. En başta üreticilerimiz elektronik aletleri üretirken kaynaklarını geri dönüşümlü malzemelerden seçmeli ve temiz enerji prensibiyle çalışmalı. Ayrıca tüketiciler yeni bir cihaz almaya heveslendiğinde, istek mi yoksa ihtiyaç mı muhasebesini yaptıktan sonra satın almaya karar vermeli. Her türlü elektronik eşya satın alırken özellikle beyaz eşyalarda enerji tasarruflu ve A+ sınıfta ürünler tercih edilmeli.